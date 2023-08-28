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Выставка раритетных автомобилей в усадьбе Архангельское

В усадьбе Архангельское показали более 230 раритетных машин

В минувший уик-энд 26-27 августа на территории музея-заповедника прошла выставка раритетных автомобилей. На аллеях и дорожках дворца экспонировались редкие спорткары, произведенные за последние столетия — от олдтаймеров — к янгтаймерам и гиперкарам современности, а также новинки китайского и европейского автопрома.

Машины располагались по клубному принципу: легендарная японская JDM классика, итальянские открытые спортивные автомобили 80-х и 90-х годов, отечественная классика Lada, американские рыдваны и французские элегантные Peugeot и Citroen.

В рамках выставки состоялось традиционное олд-таймер-ралли под эгидой Музея техники Вадима Задорожного.

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