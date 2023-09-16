10 легендарных автомобилей General Motors

Корпорации General Motors исполнилось 115 лет. Автомобилестроительный концерн, первоначально состоявший из 13 марок, был основан 16 сентября 1908 года предпринимателем Уильямом Дюрантом. На протяжении 77 лет, вплоть до 2008 года, GM оставался крупнейшим автопроизводителем в мире.

Мы собрали десять знаковых машин, выпущенных в разные годы под брендами General Motors.