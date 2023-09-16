16 сентября 2023, 08:18
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10 легендарных автомобилей General Motors
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Chevrolet Suburban 1935
Семейный универсал, впоследствии превратившийся в большой внедорожник, впервые появился на рынке в 1935 году. Машина располагала восемью местами и была адресована обитателям «одноэтажной Америки» в качестве удобного семейного транспорта.
Chevrolet Suburban 2021
Модель выпускается по сей день и стала одним из рекордсменом по продолжительности присутствия на рынке.
Cadillac Series 90 V-16
Представленный в 1930 году Cadillac Series 90 получил мотор конфигурации V16 и на протяжении 10 лет конкурировал с Bugatti. Кузова для автомобиля строились по индивидуальному заказу, и в конце тридцатых этот автомобиль лидировал в мире по своим динамическим характеристикам.
Pontiac GTO 1967
Первый автомобиль в разросшемся впоследствии классе «маслкаров» создавался под руководством Джона Делориана. Он получил индекс от имевшего рыночный успех Ferrari GTO, но был значительно дешевле. Pontiac GTO сделал мощность и скорость доступными для среднего американца. Концепция размещения под капотом легкого и недорогого автомобиля мотора V8 стала выигрышной.
Oldsmobil Toronado
Выпущенный в 1966 году Oldsmobil Toronado стал первым массовым в Америке автомобилем с передним приводом и оказал влияние на будущие переднеприводные модели GM. Конструкция переднего привода оказалась достаточно прочной и надежной, чтобы выдерживать высокие нагрузки от мотора V8. Приятный бонус – элегантный дизайн со скрытыми фарами и наклонным задним стеклом.
Cadillac Eldorado
Выпущенный в 1959 году Cadillac Eldorado можно назвать образцом вошедшего в моду «плавникового стиля». Крупные хромированные бамперы делали автомобиль монументальным, но его силуэт оставался стремительным. Дополняли образ шины с белыми боковинами, отсылающие к автомобилям предыдущих эпох.
Chevrolet Corvette Stingray 1963
Разработчик Chevrolet Corvette Stingray Ларри Шинода при создании его дизайна вдохновлялся в том числе акулой мако, пойманной на глубоководной рыбалке. Автомобиль получил характерную суживающуюся заднюю часть и покатый силуэт кузова. Представленная в 1963 году машина получила мотор мощностью 360 л.с., а два года спустя – дисковые тормоза на всех колесах.
Chevrolet Corvette Stingray 2020
Chevrolet Camaro 1969
Купе Chevrolet Camaro 1969 года разошлось тиражом 250 тыс. экземпляров и стало поистине культовой моделью. Он выпускался с закрытым кузовом, а также в версии кабриолет. Культовый статус модели позволил GM возродить Camaro в 2010 году на новой компонентной базе после прекращения выпуска в 2002-м.
Chevrolet Camaro 2016
Buick Grand National GNX
Дебют этой модели в 1987 году вызвал фурор. На фоне увлечения «Звездными войнами» это купе заставило ассоциировать эту машину с главным злодеем саги Дартом Вейдером. Машина была выпущена ограниченной серией, и стоимость ее коллекционных экземпляров достигает $150 тыс.
Pontiac Firebird 1967
Эта модель была создана в пику концерну Ford, выпустившему модель Mustang, и впервые появилась на рынке в 1967 году. После очередного обновления в 1977 году была выпущена ограниченная серия Trans Am, названная в честь известной автогонки. Спецверсия оснащалась исключительно моторами рабочим объемом 6,6 л и выпускалась в черно-золотой окраске.
Chevrolet Caprice 1991
Chevrolet Caprice оставался одним из последних рамных седанов, выпускавшихся в США до середины 1990-х. Эта машина, наряду с конкурентом Ford Crown Victoria, массово применялась в полиции и такси, закупалась для пожарной охраны и других госструктур – и стала визитной карточкой американских городов. Спрос среди частных покупателей на эту модель снизился, и в 1996 году ее сняли с производства.
Корпорации General Motors исполнилось 115 лет. Автомобилестроительный концерн, первоначально состоявший из 13 марок, был основан 16 сентября 1908 года предпринимателем Уильямом Дюрантом. На протяжении 77 лет, вплоть до 2008 года, GM оставался крупнейшим автопроизводителем в мире.
Мы собрали десять знаковых машин, выпущенных в разные годы под брендами General Motors.