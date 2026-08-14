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Автомобили

Назван средний возраст легковых автомобилей в России

«Автостат»: средний возраст парка легковых автомобилей в РФ составил 15,4 года
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Средний возраст легковых автомобилей в России превысил 15 лет. Об этом сообщило агентство «Автостат» на своем сайте.

«Средний возраст парка легковых машин в нашей стране составляет 15,4 года (по состоянию на 1 июля 2026 года). Это значит, что за последний год парк не постарел», — приводит агентство слова своего директора Сергея Целикова.

Наименьший средний возраст легковушек зафиксирован в Москве – 11,5 года. В Санкт-Петербурге этот показатель составляет 12,4 года. Самый возрастной парк оказался в Дальневосточном федеральном округе — 21,8 года.

По подсчетам агентства, весь парк легковых автомобилей в РФ составляет 47,74 млн единиц.

5 августа стало известно, что средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в том же месяце составила около 1,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России могут поднять экосбор на китайские шины на 50%.

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