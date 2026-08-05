Названа средняя цена нового автомобиля в России

Средняя цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля достигла 3,5 млн рублей. Об этом сообщили в «РИА Новости» со ссылкой на данные «Автостата».

Рост цен продолжает оставаться одной из главных тенденций российского авторынка. Заместитель начальника отдела аналитики «Автостата» Дмитрий Ярыгин озвучил свежие показатели: в июле 2026 года средний чек на машину с нулевым пробегом зафиксировался на отметке в 3,5 млн рублей.

При этом вторичный рынок выглядит заметно скромнее. Средняя стоимость автомобиля с пробегом в том же месяце составила около 1,2 млн рублей — почти в три раза ниже, чем у новинок. Разрыв между ценами на «свежие» и подержанные машины продолжает увеличиваться.

До этого стало известно, что в России упали цены на многие подержанные автомобили. Абсолютным антирекордсменом стал обновленный Geely Coolray первого поколения. Его средняя цена просела на 5,3% и теперь составляет около 2 млн рублей. Эксперты связывают это с насыщением рынка и выходом более свежих версий.

Ранее стало известно, сколько автомобильных новинок появилось в России в июле.