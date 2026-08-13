В России могут поднять экосбор на китайские шины на 50%

НАС: экосбор на китайские шины в Россию могут повысить на 50%

Китайские шины для легковых автомобилей и легких грузовиков подорожают в России за счет повышения экологического сбора на 20-50%. Такой прогноз дал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Подробнее о том, что будет с ценами на покрышки, — в материале «Газеты.Ru».

Изменение ставки эксбора на шины власти будут использовать при введении барьеров для защиты от импортной резины, убежден вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Я думаю, что экосбор введут на уровне 20% как минимум, а может быть, и все 50%.

Потому что опыт введения аналогичного сбора на автомобили показывает, что он может намного по своему размеру превосходить таможенные платежи», — прогнозирует Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сейчас в основном в Россию поставляются китайские шины двух категорий. Первая — самые дешевые, которые автовладельцы покупают как альтернативу подержанным покрышкам. Вторая — более дорогие, которые по потребительским свойствам конкурируют с продукцией мировых шинных концернов .

«Вероятность введения пошлин на шины равна нулю, поскольку пошлины вводятся на уровне всего Евразийского экономического союза, а в него входит Армения, которая эту меру не согласует. После этого Минпромторг начнет обсуждение повышения экосбора», — добавил Шапарин.

Он допустил, что в течение года вопрос с увеличением экосбора будет решен.

А что с пошлинами?

О возможном повышении ввозных пошлин на шины в рамках ЕАЭС 11 августа сообщил Минпромторг. Ведомство на протяжении пяти лет фиксирует устойчивый рост поставок шин, прежде всего из Китая, что создает серьезные экономические риски: снижение загрузки отечественных шинных заводов, сокращение налоговых поступлений и ухудшение положения смежных предприятий химического комплекса , сообщило издание Autonews со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В настоящий момент в отношении импортных легковых и легких грузовых шин инициировано расследование по вопросу целесообразности введения специальных защитных мер.

По итогам данного расследования, в случае подтверждения фактов негативного влияния возросшего импорта на рынок шин могут быть введены повышенные ввозные пошлины», — цитирует издание пресс-службу министерства.

Шинники были недовольны

Специальное защитное расследование на уровне Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в отношении импорта легковых и легкогрузовых шин было инициировано весной 2026 года группой крупных производителей шин из России, Белоруссии и Казахстана, сообщала газета «Коммерсантъ». Два источника издания говорили, что одной из возможных мер по результатам расследования может стать введение пошлин в размере около 30%.

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Также в апреле 2026 года Минпромторг выступал с инициативой о запрете на продажи в России автомобильной резины с повышенным содержанием канцерогенов. Для этого министерство предложило зафиксировать в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» предельный уровень содержания в шинах некоторых полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). Эта мера была согласована с Минприроды России, Росстандартом и Минэкономразвития России.

Сколько в России импортных шин

По данным национальной системы маркировки «Честный знак», в I квартале 2026 года объемы импорта легковых автомобильных шин в Россию превышали число выпущенных в стране. С января по март включительно в Россию было ввезено 8 921 тыс. штук, что на 41% больше, чем в IV квартале 2025 года (6 335 тыс. штук), и на 20% меньше, чем годом ранее (7 431 тыс. штук).

Хранение шин в логистическом комплексе «МИР» компании MICHELIN Евгений Биятов/РИА Новости

Объемы производства за тот же период составили 6 656 тыс. штук, что на 17% больше, чем в IV квартале 2025 года (5 691 тыс. штук), и на 23% меньше, чем в I квартале 2025 года (8 685 тыс. штук). При этом на Китай приходится 75% импортных поставок, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Не пошлины — так экосбор

В Минпромторге «Газете.Ru» посоветовали обратиться в ЕЭК по вопросам о сроках и размере возможных пошлин. Ответ из пресс-службы ЕЭК на момент публикации материала не поступил.

Вопрос о том, планируется ли в России введение повышенного эксбора на китайские шины, если пошлины на уровне ЕАЭС не удастся согласовать, в пресс-службе Минпромторга оставили без ответа. В настоящее время при ввозе новых легковых шин применяется пошлина в 10% от таможенной стоимости.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, для ограничения импорта китайских шин в Россию, помимо пошлин, могут повысить экологический сбор.

«Варианты есть: например, увеличение экологического сбора, если будет цель бороться с так называемыми «опасными» шинами, прежде всего

дешевыми китайскими, которые не соответствуют ГОСТу.

Также могут быть повышены таможенные пошлины, но тогда это коснется всех импортных шин, а не только китайских. Также возможна комбинация этих мер», — перечислил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».