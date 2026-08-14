В России рухнули продажи автомобилей Solaris

Июль 2026 года оказался провальным для российско-корейского бренда Solaris. Согласно статистике, опубликованной в Telegram-канале руководителя «Автостата» Сергея Целикова, за месяц дилерам удалось продать всего 1,5 тыс. новых машин, что на 55% ниже прошлогоднего результата в 3,3 тыс. штук.

Совокупные продажи за семь месяцев текущего года остановились на отметке 12,8 тыс. автомобилей — это на 8% меньше по сравнению с 13,8 тыс. за тот же период в 2025 году. Столь существенное снижение привело к тому, что Solaris окончательно покинул десятку самых востребованных марок на российском рынке, пропустив вперед Jaecoo с объемом продаж 14,8 тыс. единиц.

Бренд Solaris появился на рынке в 2024 году как преемник локализованных моделей Hyundai и Kia. Выпуск машин осуществлялся на заводе в Санкт-Петербурге, где из корейских машинокомплектов собирали четыре модели. Однако в декабре 2025 года конвейер остановился, и с начала текущего года предприятие не произвело ни одного автомобиля.

Общий объем выпуска за два года составил чуть более 70 тыс. автомобилей. На сегодняшний день, как отмечает Целиков, дилерские склады насчитывают порядка 8 тыс. нереализованных машин. Эксперт прогнозирует, что при сохраняющемся уровне спроса этого остатка хватит до конца года, после чего бренд может полностью исчезнуть с российского рынка.

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