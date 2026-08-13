Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Автомобили

В России рухнули продажи пяти автомобильных марок

«Автостат»: у пяти автобрендов в России продажи снизились в 20 раз
Knewstar

По итогам июля 2026 года пять автомобильных марок показали падение продаж на российском рынке более чем в 20 раз по сравнению с июлем прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Chery в июле продал 710 автомобилей (-95% к июлю 2025-го, когда было реализовано 13,5 тыс.). За семь месяцев — 6,6 тыс. шт. (-90%). Однако вместе с новым брендом Tenet суммарные продажи в июле составили 13,3 тыс. шт., что практически соответствует июлю 2025-го (13,5 тыс.). За семь месяцев сумма двух брендов — 83,2 тыс. машин (+21% к 68,8 тыс. год назад).

Knewstar в июле продал 30 кроссоверов Knewstar «01» (бывшая Tugella) — на 95% меньше, чем год назад (около 600 шт.). За семь месяцев — 170 шт. (-49%). Продажи бренда снижаются с начала года.

Xcite (кроссоверы на бывшем заводе Nissan, продавались у дилеров LADA) в июле поставил на учет 80 машин двух моделей. За семь месяцев — 1,9 тыс. шт. (-81%). На АВТОВАЗе тему не комментируют, но возможность сохранения бренда не исключают.

SWM в июле продал 11 автомобилей (-97% к июлю 2025-го, когда было около 400 шт.). За семь месяцев — 240 шт. (-93%). В начале июля анонсировано возобновление сборки на «Автоторе» с новыми моделями.

Livan в июле продал 9 машин — в 40 раз меньше, чем год назад (около 360 шт.). За семь месяцев — 290 шт. (-74%). Информации о планах по возрождению бренда нет.

До этого сообщалось о буме продаж мотоциклов в России.

Ранее стало известно, что названы пять самых популярных мотоциклов в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!