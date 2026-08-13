В России рухнули продажи пяти автомобильных марок

«Автостат»: у пяти автобрендов в России продажи снизились в 20 раз

По итогам июля 2026 года пять автомобильных марок показали падение продаж на российском рынке более чем в 20 раз по сравнению с июлем прошлого года, сообщает глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Chery в июле продал 710 автомобилей (-95% к июлю 2025-го, когда было реализовано 13,5 тыс.). За семь месяцев — 6,6 тыс. шт. (-90%). Однако вместе с новым брендом Tenet суммарные продажи в июле составили 13,3 тыс. шт., что практически соответствует июлю 2025-го (13,5 тыс.). За семь месяцев сумма двух брендов — 83,2 тыс. машин (+21% к 68,8 тыс. год назад).

Knewstar в июле продал 30 кроссоверов Knewstar «01» (бывшая Tugella) — на 95% меньше, чем год назад (около 600 шт.). За семь месяцев — 170 шт. (-49%). Продажи бренда снижаются с начала года.

Xcite (кроссоверы на бывшем заводе Nissan, продавались у дилеров LADA) в июле поставил на учет 80 машин двух моделей. За семь месяцев — 1,9 тыс. шт. (-81%). На АВТОВАЗе тему не комментируют, но возможность сохранения бренда не исключают.

SWM в июле продал 11 автомобилей (-97% к июлю 2025-го, когда было около 400 шт.). За семь месяцев — 240 шт. (-93%). В начале июля анонсировано возобновление сборки на «Автоторе» с новыми моделями.

Livan в июле продал 9 машин — в 40 раз меньше, чем год назад (около 360 шт.). За семь месяцев — 290 шт. (-74%). Информации о планах по возрождению бренда нет.

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