В России зафиксировали бум продаж мотоциклов

Российский рынок новых мотоциклов продолжает расти. По итогам мая 2026 года в стране было продано 9,6 тыс. новых мотоциклов, что на 26% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на информацию АО «ППК».

Почти 35% всех проданных за месяц мотоциклов пришлось на три бренда. Лидером среди марок стал Regulmoto (1,4 тыс. штук), на втором месте — Voge (983 штуки), замыкает тройку Motoland (852 штуки). Также в топ-5 вошли Racer (621 штука) и Bajaj (356 штук).

Самой популярной моделью мая стал Motoland XF300, разошедшийся тиражом в 748 единиц. Далее следуют Voge DS (389 штук), Racer RC 300 (225 штук), Regulmoto Sport (179 штук) и Voge 300 (163 штуки).

Всего за первые пять месяцев 2026 года в России реализовано 24,1 тыс. новых мотоцикла — это на 14% больше, чем в январе–мае прошлого года.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что «Москвич» анонсировал выпуск гибридного автомобиля в 2027 году.