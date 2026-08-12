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В Липецкой области снова вводят режим «чет-нечет» на АЗС

В Липецкой области снова начнут продавать бензин по четным и нечетным дням
Сергей Аверин/РИА Новости

В Липецкой области с 13 августа вновь вводится режим «чет-нечет» на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, решение принято для упорядочивания очередей и равномерного распределения потока машин по АЗС при текущих объемах поставок топлива. Схема будет действовать на заправках «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти».

Артамонов напомнил, что 13 августа смогут заправиться автомобили с нечетной первой цифрой номера (1, 3, 5, 7, 9), 14 августа — с четной (2, 4, 6, 8, 0), далее поочередно. Одновременно вводится лимит — не более 30 литров бензина на машину, дизельное топливо — без ограничений. На трассах М4, Р119 и А133 режим действовать не будет, уточнил губернатор.

«Это временная мера. Ее задача — упорядочить очереди», — написал он.

В начале июля в Липецкой области уже вводили аналогичные правила. Артамонов пояснял, что мера позволит стабилизировать ситуацию в регионе, который ежедневно недополучает около 500 тонн бензина. Тогда режим «чет-нечет» продлился менее месяца, до 31 июля.

Ранее сообщалось, что систему продажи бензина по дням недели внедрят в четырех областях.

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