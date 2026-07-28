В Липецкой области отменяют систему заправки по принципу «чет-нечет»

В Липецкой области отменят ограничения на продажу бензина с 31 июля

На автозаправках в Липецкой области с 31 июля снимают временные ограничения по принципу «чет-нечет». Это означает, что с конца июля заправиться на АЗС смогут все автомобили без учета номера, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в мессенджере «Макс».

«Со стороны правительства области дополнительных ограничений для автомобилистов больше не устанавливаем», — написал он.

Глава Липецкой области отметил, что принятые меры помогли преодолеть наиболее сложный период с топливом и сейчас ситуация на заправках объективно улучшилась.

В то же время Артамонов обратил внимание, что сети АЗС могут самостоятельно регулировать отпуск бензина на отдельных станциях, опираясь на запасы, а также графики поставок и текущей нагрузки.

До этого власти Липецкой области ввели правила продажи бензина по четным и нечетным дням месяца в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. По словам Артамонова, подобная мера позволит стабилизировать ситуацию в регионе, который ежедневно недополучает около 500 тонн бензина. Спрос при этом остается значительно выше обычного.

Ранее в Омской области отменили лимиты на отпуск топлива на АЗС.