Липецкий губернатор анонсировал новую схему продажи бензина по госномерам

Власти Липецкой области рассмотрят возможность продажи бензина по четным и нечетным дням месяца в зависимости от первой цифры госномера автомобиля. Об этом в «Максе» сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Речь идет о следующей схеме: по четным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечетным дням – с 1, 3, 5, 7 или 9», – уточнил глава региона, добавив, что этот вопрос будет вынесен на заседание оперативного штаба.

По словам Артамонова, подобная мера позволит стабилизировать ситуацию в Липецкой области, которая ежедневно недополучает около 500 тонн бензина, а спрос при этом остается значительно выше обычного.

4 июля президент Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Документ расширяет полномочия правительства по регулированию оборота топлива и продлевает до конца 2026 года модернизационные соглашения для НПЗ. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь поручил нефтяным компаниям нарастить поставки бензина в регионы, а Минэнерго совместно с компаниями — разработать меры по стабилизации ситуации в наиболее уязвимых субъектах.

Ранее сообщалось, что в Вологодскую область поступят дополнительные объемы топлива.