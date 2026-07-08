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Систему продажи бензина по дням недели внедрят в пяти областях

Mash: в пяти регионах РФ бензин начнут продавать по четным и нечетным дням
Сергей Аверин/РИА Новости

В нескольких регионах России изучают возможность ввести продажу бензина по дням в зависимости от номерных знаков, как это уже сделали в Орловской области. Сейчас систему тестируют и готовят к запуску в пяти субъектах страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Формат практически утвердили в Липецкой области: в субъекте уже обучают сотрудников, которые будут следить за порядком на АЗС. Пару дней заложат на уведомление жителей, а уже с субботы начнут работать по новым правилам. Которые, как показала орловская практика, позволили избежать очередей и нехватки горючего», – говорится в публикации.

Суть системы заключается в том, что автомобили с номерами на четные цифры (0, 2, 4, 6, 8) заправляются по четным дням, с нечетными (1, 3, 5, 7, 9) — по нечетным. На одну машину — не более 30 литров.

Следующими опыт Орловской области могут перенять Нижегородская, Тамбовская, Ярославская и Ивановская области — местные власти уже изучают детали, чтобы внедрить изменения как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что в Орловской области вводят новый порядок продажи топлива.

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