В Петербурге Nissan на глазах родителей снес двух мальчиков на «зебре»

В Петербурге дети попали под колеса машины, когда пересекали дорогу на зеленый

В Санкт-Петербурге автомобиль снес двух детей, которые по пешеходному переходу пересекали дорогу на зеленый свет, передает РЕН ТВ.

По словам источника, мальчики были на велосипеде и самокате, родители шли следом за ними. Водитель машины, которая сбила детей на полном ходу, не снизил скорость перед регулируемым переходом.

По словам очевидцев, первую помощь пострадавшим оказали проходившая поблизости девушка-врач и медик, который тоже ехал мимо. Детей в итоге экстренно госпитализировали.

В местном паблике во «ВКонтакте» свидетель ДТП в комментариях рассказал, что услышал тормозов, потом детей ударом отшвырнуло от перехода на 10 м. В них въехал Nissan. Его тормозной путь был «внушительным» и закончился за пешеходным переходом. Один из детей потерял сознание, второй был в шоковом состоянии. На место происшествия прибыли четыре машины скорой, однако из-за пробки на проспекте Косыгина они не сразу смогли подъехать к месту ДТП.

В начале июля в Калининграде легковой автомобиль сбил мать с двумя детьми на тротуаре. Авария произошла вечером на Заводской улице в Прибрежном микрорайоне. Нетрезвый 36-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на тротуар. В этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Ее трехлетний сын не выжил. Мать и годовалая девочка попали в больницу.

Ранее инструктор по вождению переехал 16-летнего ученика.