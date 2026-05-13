Инструктор по вождению случайно переехал своего 16-летнего ученика

В Германии пожилой инструктор по вождению случайно сбил своего 16-летнего ученика, Bild.

Инцидент произошел во вторник вечером 12 мая во время занятия по вождению в Бранденбурге, к северу от Берлина. Юный водитель сидел за рулем мотоцикла и двигался впереди по кольцевой развязке, пока на него не наехал автомобиль инструктора, находившийся сзади. Оба транспортных средства занесло, и мотоциклист оказался зажатым под машиной.

Медикам пришлось одновременно оказывать ему помощь и следить за тем, чтобы автомобиль не сместился. В итоге пожарные закрепили легковушку, чтобы безопасно извлечь подростка, после чего он был госпитализирован. По данным полиции, сейчас жизни потерпевшего ничего не угрожает. В ведомстве уточнили, что инструктор потерял контроль над автомобилем из‑за проблем со здоровьем.

Ранее в Петербурге мусоровоз переехал пенсионерку.

 
