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В Калининграде пьяный водитель сбил мать с двумя детьми на тротуаре

В Калининграде ребенок погиб при наезде легковушки на мать с двумя детьми

В Калининграде легковой автомобиль сбил мать с двумя детьми на тротуаре, сообщает в «Максе» областная прокуратура.

В ведомстве заявили, что ДТП произошло около 17:40 (18:40 мск) на Заводской улице в Прибрежном микрорайоне. Нетрезвый 36-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и выехал на тротуар. В этот момент там находилась женщина с двумя детьми. Ее трехлетний сын умер на месте аварии. Мать и годовалая девочка госпитализированы.

Как уточняет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, после гибели сына женщина была в шоке и отказывалась ехать в больницу. С ней работали психологи и медики.

В региональном минздраве рассказали РИА Новости, что годовалая девочка в момент ДТП была в коляске. Сейчас она находится в коме на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких). У ее матери ушибы и травма головы, она в стабильном состоянии.

Ранее инструктор по вождению переехал 16-летнего ученика.

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