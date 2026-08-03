Прокуратура Алжира раскрыла детали расследования ДТП, в котором погибли более 20 человек

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Алжире, употреблял наркотики. Об этом сообщила в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) прокуратура провинции Бумердес, где произошла трагедия.

«Результаты анализов погибшего водителя, 33-летнего Усамы Зиба показали, что он употреблял наркотические вещества различных видов. Кроме того, при осмотре его одежды были обнаружены две таблетки психотропного препарата», — сказано в сообщении.

Трагедия, в которой погибли как минимум 25 человек и пострадали 44, произошла 31 июля. Тогда сообщалось, что автобус упал в овраг. В поисково-спасательных мероприятиях были задействованы три спасательных автомобиля и 11 машин скорой помощи. Раненых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

До этого в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск столкнулись два автобуса. Тогда 30 человек получили ранения, еще 35 получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как один из автобусов сильно поврежден, другой полностью выгорел.

Ранее в Италии в аварии с домом на колесах погибли шесть человек.