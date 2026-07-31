Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

В ДТП в Алжире пострадали более 40 человек

В Алжире при падениии автобуса в овраг пострадали 44 человека
Shutterstock/FOTODOM

В Алжире в провинции Бумердес автобус упал в овраг, пострадали 44 человека, не спасли как минимум еще 25 человек. Об этом сообщает Служба прессы Алжира со ссылкой на управление по гражданской обороне.

«По предварительным данным, 44 человека пострадали», — говорится в сообщении.

На месте трагедии на данный момент проводятся поисково-спасательные работы. В них задействованы три спасательных автомобиля и 11 машин скорой помощи.

Других подробностей на момент публикации нет.

До этого в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск столкнулись два автобуса. Тогда 30 человек получили ранения, еще 35 получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как один из автобусов сильно поврежден, другой полностью выгорел. На место происшествия были оперативно направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

Министерство обороны направило несколько вертолетов для оказания помощи и эвакуации пострадавших.

Ранее автобус разнес остановку в Нижнем Новгороде, водитель не выжил.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Нишевый» — претендент на слово года. Как бунт против трендов стал трендом и проник в повседневную речь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!