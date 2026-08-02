Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

В ДТП с домом на колесах в Италии погибли шесть человек

В Италии шесть человек погибли, 30 пострадали в ДТП с домом на колесах
mikeforemniakowski/Shutterstock

В Италии в результате аварии в провинции Риети в области Лацио на границе с Умбрией погибли шесть человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает радиостанция RAI Radio-1.

«По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус, дом на колесах и три легковых автомобиля. Последствия оказались трагическими: шесть человек погибли, из них два водителя, два пассажира автобуса и два пассажира автодома, еще 30 пострадали, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии», — сказано в материале.

На место трагедии прибыли экстренные службы. Причины случившегося не уточняются.

В конце июля в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск столкнулись два автобуса. Тогда 30 человек получили ранения, еще 35 получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как один из автобусов сильно поврежден, другой полностью выгорел. На место происшествия были оперативно направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

Ранее президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!