В ДТП с домом на колесах в Италии погибли шесть человек

В Италии шесть человек погибли, 30 пострадали в ДТП с домом на колесах

В Италии в результате аварии в провинции Риети в области Лацио на границе с Умбрией погибли шесть человек, еще 30 пострадали. Об этом сообщает радиостанция RAI Radio-1.

«По предварительным данным, участниками ДТП стали автобус, дом на колесах и три легковых автомобиля. Последствия оказались трагическими: шесть человек погибли, из них два водителя, два пассажира автобуса и два пассажира автодома, еще 30 пострадали, трое из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии», — сказано в материале.

На место трагедии прибыли экстренные службы. Причины случившегося не уточняются.

В конце июля в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск столкнулись два автобуса. Тогда 30 человек получили ранения, еще 35 получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как один из автобусов сильно поврежден, другой полностью выгорел. На место происшествия были оперативно направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

Ранее президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП.