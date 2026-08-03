На границе Белоруссии и Латвии растут очереди из ожидающих выезда автомобилей

На границе Белоруссии и Латвии выросла очередь из автомобилей, ожидающих выезда в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, рост скопления транспорта связан с приостановкой пропуска через латвийско-белорусскую границу.

Незадолго до этого РИА Новости сообщало, что в момент закрытия Латвией КПП «Патерниеки» на границе с Белоруссией несколько десятков человек оказались в пограничной зоне между странами, где провели сутки без еды и туалетов. По словам свидетелей, застрявшим между странами людям помогали белорусские пограничники, давали воду, пускали в туалет и магазин дьюти-фри.

31 июля латвийский министр внутренних дел Янис Домбрава заявил, что Латвия закрыла границу с Белоруссией по «техническим причинам». Он также призвал сограждан не посещать Белоруссию. Глава МВД отметил, что безопасное передвижение между странами, возможно, станет затруднительным.

Ранее сообщалось, что в Латвии разрешат русский язык только в особых случаях.