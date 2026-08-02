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Автомобили

В продаже появился старый Mercedes с креслом для мировых лидеров

В Москве на продажу выставили Mercedes 1959 года с особой конфигурацией салона
Авито

На электронных досках объявлений появился эксклюзивный экземпляр флагманского седана-хардтопа Mercedes-Benz 300d (W189) 1959 года выпуска. Важная особенность машины — поворотное VIP-кресло переднего пассажира, ради которого была удлинена передняя и укорочена задняя двери по правому борту автомобиля. Об этом пишет журнал Motor.

«Данное кресло создавалось индивидуально для мировых лидеров того времени, чтобы обеспечить беспрепятственную посадку с тротуара. Именно ради его разворота инженеры спроектировали увеличенную переднюю дверь», — отмечается в публикации.

Также уникальными особенностями этого экземпляра являются встроенный сдвижной люк и 4-ступенчатая «механика», хотя абсолютное большинство серии W189 были укомплектованы 3-диапазонными «автоматами» Borg-Warner. Стоимость автомобиля составляет 15 млн рублей.

До этого УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название автомобиля. Ульяновский автозавод официально закрепил название «Буханка» за своими автомобилями семейства СГР (старый грузовой ряд).

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