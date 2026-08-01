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Автомобили

УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название автомобиля

УАЗ официально закрепил название Буханка за своим фургоном
УАЗ

Ульяновский автозавод официально закрепил название «Буханка» за своими автомобилями семейства СГР (старый грузовой ряд). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

«С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы», — цитирует издание пресс-службу УАЗа.

Народное прозвище «Буханка», закрепившееся за фургоном УАЗ из-за внешнего сходства формы кузова с буханкой хлеба, используется в качестве официального название и на сайте УАЗа.

Также сообщалось, что обновленный УАЗ «Патриот» получит спецверсию для жесткого бездорожья.

Ранее обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» сняли на видео.

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