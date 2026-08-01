УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название автомобиля

Ульяновский автозавод официально закрепил название «Буханка» за своими автомобилями семейства СГР (старый грузовой ряд). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

«С 31 июля давно ставшее нарицательным имя ульяновской классики уже присутствует в большинстве фирменных коммуникационных материалов. В сопутствующей технической документации по-прежнему будут фигурировать модельные индексы», — цитирует издание пресс-службу УАЗа.

Народное прозвище «Буханка», закрепившееся за фургоном УАЗ из-за внешнего сходства формы кузова с буханкой хлеба, используется в качестве официального название и на сайте УАЗа.

Также сообщалось, что обновленный УАЗ «Патриот» получит спецверсию для жесткого бездорожья.

Ранее обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» сняли на видео.