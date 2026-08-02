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Автомобили

В Узбекистане ввели 62-месячную рассрочку при покупке авто

Motor: в Узбекистане появилась рассрочка на новые авто сроком 62 месяца
АО «UzAuto Motors»

Крупнейший автопроизводитель Узбекистана, компания UzAuto Motors, пересмотрел условия приобретения машин для физических лиц. Срок беспроцентной рассрочки на популярные модели Chevrolet Onix и Tracker увеличен до рекордных 62 месяцев (пять лет и два месяца), а на коммерческий Damas и кроссовер Captiva — до 34 месяцев, сообщает журнал Motor.

Базовая версия седана Chevrolet Onix стоит 177 млн сумов (1,2 млн рублей). При минимальном взносе в 50%, покупатель будет выплачивать по 1,4 млн сумов (9 тыс. рублей) ежемесячно на протяжении 62 месяцев.

До этого УАЗ превратил прозвище «Буханка» в официальное название автомобиля.

Ульяновский автозавод официально закрепил название «Буханка» за своими автомобилями семейства СГР (старый грузовой ряд).

Народное прозвище «Буханка», закрепившееся за фургоном УАЗ из-за внешнего сходства формы кузова с буханкой хлеба, используется в качестве официального названия и на сайте УАЗа.

Ранее в России вступили в силу новые правила ОСАГО.

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