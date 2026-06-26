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Обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» сняли на видео

На видео попал обновленный внедорожник УАЗ «Патриот»

Официальный Telegram-канал Ульянского автозавода опубликовал видео с обновленным внедорожником УАЗ «Патриот», который проходит ходовые испытания на полигоне.

«Обновленный УАЗ Патриот уже на сертификационных испытаниях! Прямо сейчас на полигоне специалисты тестируют модель на соответствие требованиям активной, пассивной и экологической безопасности, испытания идут полным ходом. Делимся кадрами с места событий!», — сообщил канал.

Рестайлинговый «Патриот» получит внешние и внутренние изменения. В экстерьере — пересмотренная светодиодная оптика, в салоне появится обновленное рулевое колесо. Главное техническое новшество — двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. российского производства. В паре с ним будет работать новая отечественная шестиступенчатая механическая коробка передач.

Кроме того, внедорожник оснастят электромеханической раздаточной коробкой с управлением «шайбой». Ожидается, что автомобиль будет представлен в 2026 году. Позже на рынок должна выйти версия «Экспедиция».

Ранее сообщалось, что УАЗ хочет производить внедорожники в Пакистане.

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