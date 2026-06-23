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Автомобили

Обновленный УАЗ «Патриот» получит спецверсию для жесткого бездорожья

УАЗ выпустит экспедиционную версию обновленного «Патриота»
УАЗ

Ульяновский автозавод планирует возобновить производство автомобилей УАЗ «Патриот» в экспедиционной версии, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия. При этом пока будет доступна только бензиновая модификация — выпуск дизельной версии еще прорабатывается.

«Экспедиционная спецверсия является весьма востребованной среди наших клиентов. И в перспективе, она, безусловно, будет доступна для обновленного УАЗ Патриот. На данный момент принято решение по выпуску такой модификации для автомобилей с бензиновым ДВС. Вопрос с дизельной альтернативой в силу конструктивных, а точнее компоновочных особенностей агрегата пока в проработке. Компания-поставщик обвеса уже выбрана», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что версию «Экспедиция» планируется оснастить полноценной электронной системой стабилизации (ESC), которая также отвечает за активацию функции контроля торможения в повороте (CBC) и режима off-road. Появление внедорожной версии на рынке ожидается в следующем году. В настоящее время проводится длительный цикл испытаний в различных условиях, который будет включать зимние тесты сезона 2026-2027 годов, отметили на УАЗе.

Рестайлинговый «Патриот» получит внешние и внутренние изменения. В экстерьере — пересмотренная светодиодная оптика, в салоне появится обновленное рулевое колесо. Главное техническое новшество — двухлитровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. российского производства. В паре с ним будет работать новая отечественная шестиступенчатая механическая коробка передач.
 
Кроме того, внедорожник оснастят электромеханической раздаточной коробкой с управлением «шайбой».

Ранее сообщалось, что УАЗ хочет производить внедорожники в Пакистане.

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