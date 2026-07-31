ДТП парализовало МКАД

На МКАД ДТП с грузовиками затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Авария произошла на 23-м километре внешней стороны МКАД. По нашим данным, столкнулись грузовики MAN и КАМАЗ. В результате ДТП пострадали два человека», – говорится в публикации.

По данным канала, на место прибыли сотрудники экстренных служб, медики и работники полиции. В настоящее время движение транспорта частично затруднено, перекрыты две полосы. На размещенных в сети кадрах видно, что в результате произошедшего один из грузовиков получил серьезные повреждения: водительскую кабину полностью смяло.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее сообщалось, что на Каширском шоссе перевернулся грузовик, движение затруднено.