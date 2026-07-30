Видео: на Каширском шоссе перевернулся грузовик , движение затруднено

В Москве на видео попало попали последствия ДТП с грузовиком на Каширском шоссе

В Москве на Каширском шоссе произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видно, что грузовик лежит на боку по середине дороги, перекрыв движения. При этом отбойник разрушен. Заметно, что у грузовика раздроблена кабина. Так же заметно, что по дороге разбросаны автомобильные детали и содержимое кузова грузовика.

На месте присутствуют сотрудники ГИБДД и спасатели. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Новой Москве автомобиль на полной скорости врезался в отбойник. Момент аварии попал на камеру. На видео заметно, что «шофер на полном ходу влетел в отбойник и буквально нанизал машину на ограждение как на шампур», при этом детали автомобиля разлетаются в разные стороны. После удара от автомобиля начинает идти дым. Сообщается, что после столкновения водитель вышел из автомобиля.

Ранее сообщалось, что грузовик расплющил маршрутку в Нижнем Новгороде.