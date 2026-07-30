Женщина разбилась в жестком ДТП на встречке, еще семь человек пострадали

В Краснодарском крае восемь человек разбились в жестком ДТП на встречке

В Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Сегодня около 11:45 на автодороге «Краснодар- Ейск» водитель 2006 года рождения за рулем «Фольксваген» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Хонда», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. По данным канала, в результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

До этого в Омской области автомобиль с людьми вылетел в кювет и перевернулся. Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, что легковая машина вылетела за пределы дороги и перевернулась. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее стало известно о страшном ДТП в Свердловской области.