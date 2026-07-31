Последние мгновения жизни мопедиста попали на камеру

В Свердловской области автомобиль сбил человека на мопеде. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«14-летний скутерист пытался выехать на дорогу «Байкалово — Туринская Слобода — Туринск». Во время поворота не посмотрел по сторонам и попал под колеса «Приоры». Инспекторы проводят проверку», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как Lada на скорости сбивает человека, который выезжает на перекресток. От удара поднимается пыль.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Кроме того, в Ленобласти легковушка с человеком разбилась, влетев в опору ЛЭП.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.