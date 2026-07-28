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На видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области

В Челябинской области на видео попало, как фура столкнулась с легковушкой

В Верхнеуральском районе Челябинской области произошла серьезная авария с участием грузовика и легкового автомобиля Lada Niva. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП. Регион 74. Челябинск и область».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что водитель внедорожника допустил выезд на полосу встречного движения, по которой в этот момент ехала фура. В результате произошло лобовое столкновение. От удара фура выехала за пределы дороги, а легковушка получила серьезные повреждения: у нее оказался смят кузов.

По данным источника, водитель Lada не выжил. Его 22-летняя пассажирка получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи, которым предстоит установить точную причину аварии.

До этого Lada с курьером перевернулась от столкновения с грузовиком на оживленной трассе в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось о страшной аварии под Миассом: легковушка полностью смята в ДТП с Mercedes-Benz.

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