Легковушка влетела в столб ЛЭП в Ленобласти, появились первые кадры

В Ленобласти легковушка с человеком разбилась, влетев в опору ЛЭП

В Ленинградской области легковая машина врезалась в ЛЭП. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Авария произошла в деревне Ириновка. По предварительным данным, после ДТП машина перевернулась и упала в канаву. Сейчас место инцидента и отрезок проезжей части огорожены лентой», – говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Есть ли пострадавшие в ДТП, не сообщается.

До этого в Краснодарском крае восемь человек разбились в момент столкновения иномарок. На размещенных в сети кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения, при этом их детали разлетелись по сторонам. В результате произошедшего пассажирка немецкого автомобиля получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали водителя в тяжелом состоянии, еще шесть пассажиров Honda пострадали.

Ранее сообщалось, что 12 автомобилей столкнулись в Ростовской области из-за пожара.