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Пассажир такси объяснил, почему начал пинать водителя ногами по голове в Карелии

В Карелии пассажир такси объяснил, почему избил водителя такси

В Петрозаводске 22-летний молодой человек объяснил, почему избил таксиста. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия» со ссылкой на МВД Карелии.

После происшествия подозреваемого оперативно задержали и допросили в полиции. Мужчина полностью признал вину. Свою агрессию он объяснил тем, что только что проснулся и в состоянии спросонья разозлился на водителя. По его словам, он ударил таксиста дважды рукой по голове, остальные удары пришлись ногами.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»). В ближайшее время ему предстоит ответить перед судом. Молодой человек уже пообещал принести извинения потерпевшему.

Этот инцидент произошел 26 июля. Сначала нарушитель начал бить таксиста в салоне автомобиля, а потом вытащил его на улицу, опрокинул на землю и продолжил пинать ногами. Таксист при этом остается неподвижным. Избитому мужчине помогла проходившая девушка.

Ранее жена избитого таксиста попросила огласки и опубликовала жесткие кадры из салона авто.

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