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«Прошу огласки»: жена избитого таксиста опубликовала жесткие кадры из салона авто

В Карелии жена избитого таксиста опубликовала видео из салона авто

Жена пострадавшего таксиста опубликовала в сети кадры с видеорегистратора, на которых запечатлен момент нападения. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Калерия».

«Прошу максимальной огласки этого видео. <...> Он целенаправленно бил бессознательного человека по голове», — рассказала она в соцсетях.

На видео видно, как таксист пытается разбудить уснувшего пассажира. Однако едва проснувшись, молодой человек без видимой причины бросается на водителя с кулаками. На кадрах также заметно, как девушка, находившаяся рядом с агрессивным пассажиром, несколько раз извиняется перед таксистом и пытается остановить мужчину.

По данным полиции, на место происшествия оперативно выехал наряд патрульно-постовой службы. Сотрудникам удалось задержать 21-летнего молодого человека, подозреваемого в нападении. Самого таксиста с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшую больницу, где ему оказывается медицинская помощь. В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Супруга пострадавшего настаивает на том, чтобы нападавший понес самое строгое наказание, предусмотренное законом, поскольку он является отцом их общих детей. Женщина также рассказала, что ее муж почти полностью не помнит день нападения, а некоторые события следующего дня также выпали из его памяти. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как россиянин избил лежащего на земле таксиста пинанием по голове.

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