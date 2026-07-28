Пинал по голове: на видео попало, как россиянин избил лежащего на земле таксиста

В Карелии на видео попало, как мужчина избил лежащего на земле таксиста

В Петрозаводске мужчина избил лежащего на земле таксиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».

«Водителя такси избили у дома № 31 по улице Коммунистов. На кадрах видно, как парень в черной футболке пинает по голове лежащего мужчину. Он не двигается. Нападавшего, который еле стоит на ногах и странно размахивает руками, пытается остановить девушка» – говорится в публикации.

На кадрах также видно, как после нападения девушка переворачивает человека на бок и кричит на нарушителя. О других подробностях инцидента и состоянии водителя не сообщается.

До этого в городе Долгопрудный Московской области люди избили мужчину, который сопровождал девушку-инвалида. Местные жители запечатлели инцидент. На кадрах видно, как один из нападающих руками и ногами избивает человека, при этом девушка на коляске пытается закрыть сопровождающего руками и защитить. Также слышно, как нарушители кричат.

Ранее сообщалось, что в Башкирии пассажир с водителем избили друг друга и попали на камеру.