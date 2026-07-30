В Новой Москве водитель выжил в момент жесткого ДТП и попал на видео

В Новой Москве на видео попало, как авто на скорости разбилось об отбойник

В Новой Москве автомобиль с человек разбился в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Рожденный в рубашке таксист живет в столице. Ночью на Киевском шоссе в Новой Москве шофер на полном ходу влетел в отбойник и буквально нанизал машину на ограждение как на шампур. Из авто никто долго не выходил, так что очевидцы немного забеспокоились», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости врезается в дорожное ограждение, начинает идти дым, а детали разлетаются по дороге. По данным канала, после столкновения водитель вышел из салона, чтобы осмотреть свой транспорт. Получил ли он травмы, не сообщается.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии, помимо водителя, в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее на видео сняли, как авто с россиянами перевернулось в жестком ДТП.