Появилось видео с места ДТП на 76-м километре МКАД

В Москве на 76 километре МКАД произошло ДТП с участием восьми автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Последствия аварии сняли на камеру автомобилисты. На кадрах заметно, что движение на трассе затруднено: дорогу перекрыли остановившиеся автомобили. У отбойника стоит машина такси со смятой крышкой капота. На месте аварии присутствует эвакуатор, а также сотрудники ДПС. Сведений о пострадавших не поступало. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

До этого в Петрозаводске водитель врезался в семь припаркованных машин и перевернулся. Инцидент попал на видео. После аварии водителя и пассажира извлекли из транспортного средства. Между участниками произошел конфликт. правоохранители задержали мужчину, который попытался скрыться с места происшествия. Обстоятельства выясняются.

Ранее стали известны детали происшествия на Киевском шоссе. Появились кадры с места ДТП.