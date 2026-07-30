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Автомобили

Хищник выбежал на дорогу в российском регионе и попал на камеру

Mash: тигр-подросток гулял под Находкой у дороги
Telegram-канал «Amur Mash»

В Приморском крае возле Находки автомобилисты заметили гуляющего тигра. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Молодого краснокнижника заметили возле села Козьмино. Полосатый неспешно гулял вдоль трассы, по которой летом едут тысячи туристов», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как хищник бежит по обочине дороги, но пугается приближающегося автомобиля и скрывается в кустах.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

Кроме того, в Шкотовском районе Приморского края медведь выбежал на трассу. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медведь выбегает на проезжую часть, при этом на дороге достаточно интенсивное движение.

Ранее сообщалось, что водитель пытался спасти хищника на обочине дороги.

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