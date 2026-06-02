Крупный хищник вышел на дорогу в российском регионе и попал на камеру

В Байкальске медведь вышел на трассу и попал на видео

На трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Ровно год назад этот мишка после спячки уже выходил к дороге, зная, что здесь можно легко раздобыть еду. Тогда «добрые люди» подкармливали его до тех пор, пока сотрудники Бурприроднадзора не отогнали зверя от трассы», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

До этого в Иркутской области медведи пробежали по проезжей части. Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как три медведя бегут по проезжей части, при этом в один момент животные останавливаются, чтобы посмотреть на автомобиль, но после продолжают убегать.

Ранее лошадь выбежала на МКАД и попала на камеру.

 
