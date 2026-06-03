Хищник резко выбежал на трассу в российском регионе

В Приморье медведь выбежал на дорогу и едва не попал под колеса

В Шкотовском районе Приморского края медведь выбежал на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.

«Инцидент случился во вторник. Водитель машины успел затормозить и дать хищнику убежать в лес», – говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как медведь выбегает на проезжую часть, при этом на дороге достаточно интенсивное движение. Автомобилист успевает затормозить и в этот момент хищник скрывается в зарослях.

До этого на трассе в Байкальске Иркутской области медведь вышел на трассу. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что медведь стоит на траве возле проезжей части, при этом автомобиль не пугает хищника. Авторы Telegram-канала напомнили, что людям нельзя кормить диких животных, поскольку тогда звери перестают самостоятельно добывать пищу, что может быть опасно.

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