На Курилах опрокинулся и вспыхнул джип с туристами

На Курилах опрокинулся и задымился джип с туристами. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Гид из Рейдово катал гостей по бухте Касатка на Итурупе. Решил добавить огонька и дал угла на песчаном отливе — в итоге Nissan Safari прилег на крышу и задымился», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего никто не получил серьезных травм. Также сообщается, что перед ДТП у машины заглох двигатель: поставить транспорт на колеса до сих пор не удалось.

До этого в Омской области автомобиль с людьми вылетел в кювет и перевернулся. Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, что легковая машина вылетела за пределы дороги и перевернулась. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди. О пострадавших в аварии не сообщается.

Кроме того, в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля.

Ранее на видео сняли белую легковушку, которая опрокинулась в центре Белгорода.