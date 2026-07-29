«Жуткая авария»: автомобиль с людьми опрокинулся в кювет и попал на камеру

В Омской области на видео сняли машину с людьми, которая опрокинулась в кювет

В Омской области автомобиль с людьми вылетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Омск с огоньком».

«Жуткая авария произошла на Пушкинском тракте, сообщают омичи в соцсетях», – говорится в публикации.

Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, что легковая машина вылетела за пределы дороги и перевернулась. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии, помимо водителя, в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.