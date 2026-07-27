Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Автомобиль на скорости влетел в арку тоннеля в Сочи

В Сочи автомобиль на полном ходу врезался в арку тоннеля

В Сочи на федеральной трассе А-148 вечером 26 июля произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Служба спасения Сочи».

У тоннеля 7а водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением на мокром покрытии. Автомобиль вылетел за пределы полосы и на полном ходу врезался в бетонное основание тоннеля.

В момент столкновения в салоне внедорожника находились восемь человек. Помимо водителя и женщины-пассажира, в машине ехали шестеро несовершеннолетних детей. Удар пришелся на боковую часть кузова: металл деформировался настолько, что половину пострадавших зажало в салоне.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Сотрудникам МЧС пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент: с помощью спецоборудования они вскрыли заклинившие двери и поэтапно деблокировали всех пострадавших.

Как сообщает источник, водители и четыре пассажира, среди которых трое детей 5, 10 и 12 лет, не выжили в результате ДТП. Остальных пострадавших тут же передали бригадам скорой медицинской помощи. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести полученных травм в настоящий момент уточняется.

Ранее туристический автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на Байкальском тракте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 27 июля. Новая мера поддержки для женщин с детьми, схема с «заблокированной» картой и миф о дубе Петра I
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!