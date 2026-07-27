Автомобиль на скорости влетел в арку тоннеля в Сочи

В Сочи автомобиль на полном ходу врезался в арку тоннеля

В Сочи на федеральной трассе А-148 вечером 26 июля произошло серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Служба спасения Сочи».

У тоннеля 7а водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением на мокром покрытии. Автомобиль вылетел за пределы полосы и на полном ходу врезался в бетонное основание тоннеля.

В момент столкновения в салоне внедорожника находились восемь человек. Помимо водителя и женщины-пассажира, в машине ехали шестеро несовершеннолетних детей. Удар пришелся на боковую часть кузова: металл деформировался настолько, что половину пострадавших зажало в салоне.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Сотрудникам МЧС пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент: с помощью спецоборудования они вскрыли заклинившие двери и поэтапно деблокировали всех пострадавших.

Как сообщает источник, водители и четыре пассажира, среди которых трое детей 5, 10 и 12 лет, не выжили в результате ДТП. Остальных пострадавших тут же передали бригадам скорой медицинской помощи. Информация о состоянии пострадавших и степени тяжести полученных травм в настоящий момент уточняется.

Ранее туристический автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на Байкальском тракте.