На видео сняли белую легковушку, которая опрокинулась в центре Белгорода

В Белгороде легковой автомобиль перевернулся в ДТП и попал на видео

На улице Щорса в Белгороде произошло серьезное ДТП, в результате которого перевернулся легковой автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Авто Блэтгород».

Последствия аварии попали на видео. На кадрах заметно, как машина белого цвета лежит на крыше, перекрыв движение. Также видно, что по дороге разлетелись автомобильные детали.

О пострадавших не сообщалось. На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого в Саратове служебный автомобиль городской думы попал в ДТП. В момент аварии в машине находилась заместитель председателя гордумы Елена Злобнова — она была пассажиром.

В Усть-Куте Иркутской области водитель, пытавшийся скрыться от погони, сбил женщину на пешеходном переходе. Инцидент попал на видео. Известно, что 51-летняя пострадавшая была экстренно госпитализирована.

Ранее появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД.