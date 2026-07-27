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Автомобили

В Санкт-Петербурге водитель обстрелял машину скорой помощи

РЕН ТВ: в Петербурге водитель дважды выстрелил из пистолета в скорую помощь
Global Look Press

В Санкт-Петербурге водитель открыл стрельбу по машине скорой помощи. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидцев, водитель Chevrolet Lacetti черного цвета, не сумев разъехаться со скорой помощью, спровоцировал конфликт. Мужчина выбежал из автомобиля с криком, что торопится к ребенку-инвалиду. Он попытался силой ворваться в скорую помощь, при этом повредив припаркованный рядом автомобиль. Вернувшись к своей машине, водитель достал, предположительно, травматический пистолет и два раза выстрелил в сторону медиков.

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли оружие и задержали стрелявшего. Мужчина свою вину отрицает, утверждая, что находился за рулем автомобиля, но огонь при этом не открывал.

1 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге женщина разбила бутылку о голову фельдшера, оказывавшего ей помощь.

Ранее в Челябинске агрессивный водитель устроил жесткое ДТП и покусал медиков.

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