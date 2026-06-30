Покусал медиков: челябинец на авто перевернулся в воздухе и напал на бригаду скорой

В Челябинске мужчина устроил жесткую аварию, после чего напал на бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«По словам очевидцев, после такого полета лихач в бешенстве бегал по двору. На место происшествия вызвали бригаду скорой. При попытке его успокоить он покусал медиков. Только после этого его удалось задержать», – говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белая машина вылетает на крыши припаркованных автомобилей. В результате произошедшего транспортные средства получили серьезные повреждения: у них смяты кузова, крыши, разбиты бамперы, капоты и стекла, при этом их детали разлетелись по сторонам.

До этого московский Дептранс сообщил о перекрытии на улице Маршала Тимошенко. Публикации об ограничении движения появилась в 10:29 (мск). Кроме того, дорога была перекрыта на 60 километре внешней стороны МКАД. Там произошло массовое ДТП с участием большегруза.

Ранее байкеры разбились в фатальном ДТП с лосем.