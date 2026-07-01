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Общество

В Петербурге женщина разбила бутылку о голову медика, оказывавшего ей помощь

Жительница Петербурга ударила фельдшера бутылкой по голове и была задержана
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая разбила о голову медика бутылку. Об этом стало известно «Фонтанке».

В ночь на 1 июля на площади Искусств прохожие заметили женщину, лежавшую на асфальте напротив Русского музея, и вызвали скорую. Медики привели ее в чувство, однако при попытке доставить пациентку в больницу она оказала сопротивление и ударила фельдшера стеклянной бутылкой из-под минеральной воды по голове.

После сообщения о нападении на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали 41-летнюю петербурженку и доставили в отдел полиции. Врачу, у которого в результате нападения остался след на голове, оказали необходимую помощь.

До этого в Саратове двое мужчин избили сотрудника скорой помощи и пытались скрыться. По предварительной информации, конфликт между приятелями и фельдшером начался в продуктовом магазине, после чего потерпевшего вытащили на улицу и избили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске агрессивный водитель устроил жесткое ДТП и покусал медиков.

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