На Украине сотрудники ТЦК пытались «бусифицировать» известного врача и избили его

В Сумах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) и полиции избили известного в городе врача. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным портала, заведующий стоматологическим отделением областной клинической больницы Анатолий Чередниченко был задержан около подъезда. Мужчины в полицейской форме скрутили его и избили. «Бусифицировать» мужчину не удалось. Позже Чередниченко заявил, что у него есть бронь от мобилизации. В полиции, как пишут украинские СМИ, заявили, что врач сам напал на правоохранителей.

До этого во Львове сотрудник ТЦК избил женщину, которая пыталась помешать полицейским и неизвестным в камуфляже увезти мужчину. В итоге мужчину «бусифицировали».

Украинское общество приблизилось к «точке кипения» из-за нарушений при мобилизации, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, граждане все чаще пытаются самостоятельно противодействовать военкомам, поскольку не видят правовой реакции на насильственные задержания. С начала года на Украине зафиксировали уже больше сотни случаев нападения на сотрудников ТЦК. Власти говорят о необходимости реформы, но ее до сих пор не провели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Львове начался массовый бунт из-за мобилизации.