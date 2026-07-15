На Украине сотрудник ТЦК избил женщину, мешавшую бусификации

Во Львове сотрудник ТЦК избил женщину за попытку спасти мужчину от бусификации

Во Львове сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) избил женщину, которая пыталась помешать полицейским и неизвестным в камуфляже увезти мужчину. Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале, опубликовав видео происшествия.

По его словам, инцидент произошел в центре города. На опубликованном видео женщина кричит и держится за мужчину, которого пытаются утащить полицейские и люди в камуфляже. Правоохранители силой заставляют ее отпустить задержанного и тащат за руки. Затем один из мужчин, вероятно, сотрудник ТЦК, берет женщину за горло и бьет ее головой о стену. В итоге мужчину все-таки «бусифицировали».

«Применение силы к гражданским лицам не может оставаться без проверки», — написал Лубинец.

Он призвал украинских правоохранителей назначить расследование и сообщить о результатах проверки.

В начале июля во Львове происходили массовые беспорядки после того, как сотрудники ТЦК избили и затащили в автомобиль местного жителя. На улице собрались сотни возмущенных людей, они перевернули служебную машину и сорвали одежду с военного, обвинив его во взяточничестве. Успокоить протестующих удалось только после прибытия дополнительных сил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине сотрудник ТЦК угодил на фронт за избиение мобилизованного.