«Точка кипения почти достигнута»: на Украине заявили о готовности граждан линчевать военкомов

Украинское общество приблизилось к «точке кипения» из-за нарушений при мобилизации, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По его словам, граждане все чаще пытаются самостоятельно противодействовать военкомам, поскольку не видят правовой реакции на насильственные задержания. С начала года на Украине зафиксировали уже больше сотни случаев нападения на сотрудников ТЦК. Власти говорят о необходимости реформы, но ее до сих пор не провели.

Граждане Украины готовы линчевать сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов. — «Газета.Ru»), так как дошли «до точки кипения» из-за мобилизации, заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Так обмудсмен прокомментировал массовый протест против мобилизации, который прошел во Львове 8 июля.

«Украинское общество сейчас, знаете, превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди, по их мнению, не видят правовой реакции на действия ТЦК <...>, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это в свою очередь приводит к еще более тяжелым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута», — сказал он (цитата по «Страна.ua»).

По его словам, сотрудники ТЦК в подавляющем большинстве случаев задерживают граждан без составления протоколов и участия полиции, что незаконно. Кроме того, задержания проводят люди в балаклавах и без опознавательных шевронов, из-за чего невозможно установить их личности.

«Я вижу, что сейчас, на мой взгляд, примерно в 10% случаев все происходит с соблюдением установленных процедур. В остальных 90% случаев речь идет о прямом нарушении прав граждан Украины», — отметил Лубинец.

Он также отметил коррупционную составляющую ситуации: задержанные могут выйти из автобуса ТЦК сразу после задержания за взятку в $10 тыс., а из самого военкомата — уже за $20 тыс. В результате на фронт отправляются те, у кого «не было денег откупиться». При этом «ловят» военкомы «всех подряд для галочки», чтобы закрыть план. В результате среди мобилизованных оказываются люди с болезнями и предпенсионного возраста, многих из которых в дальнейшем не берут на службу.

Лубинец подчеркнул, что для исправления ситуации с соблюдением прав граждан при мобилизации все сотрудники ТЦК должны использовать нательные видеорегистраторы — такая норма уже предусмотрена, но на практике не соблюдается. Также омбудсмен добавил, что обращался к трем последним министрам обороны Украины с предложением запретить подобные задержания , однако реакции на это не последовало.

Беспорядки во Львове

Вечером 8 июля во Львове прошли протесты против мобилизации. Тогда сотрудники ТЦК совместно с полицией остановили мужчину 1996 года рождения во время «мероприятия по оповещению граждан». Военкомы потащили сопротивляющегося мужчину в автомобиль, а один из них на глазах возмущенных очевидцев нанес задержанному удар кулаком в голову. После этого мужчину увезли в территориальный центр комплектования, где направили на медкомиссию.

Разгневанные очевидцы задержания окружили оставшихся на месте сотрудников ТЦК: они начали бить по автомобилю военкомов, прокололи ему шины, сорвали бампер, после чего перевернули машину на крышу.

Разбитый автомобиль ТЦК во Львове

На видеозаписях, опубликованных в соцсетях, на месте конфликта видно несколько сотен людей, участники акции скандировали «Позор!».

Позднее представитель полиции Львовской области Алина Подрейко заявила изданию «Суспільне», что задержанный мужчина с 12 июня находился в розыске за уклонение от военной службы.

В свою очередь глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий после инцидента провел срочное совещание и потребовал установить личности и привлечь к ответственности участников беспорядков. При этом областному ТЦК было поручено провести служебное расследование, и проверить законность действий его сотрудников при задержании мужчины.

При этом 10 июля издание «Страна» сообщило, что участников конфликта с ТЦК заставили публично извиниться и произнести лозунг «Слава ТЦК».

В апреле агентство Bloomberg сообщило, что в 2025 году число нападений на сотрудников ТЦК увеличилось втрое и достигло 341 случая. С начала 2026 года полиция зафиксировала еще более 100 таких инцидентов. Так, нападения происходили во Львовской, Винницкой, Харьковской областях, Днепре, Одессе, Ужгородском районе и других регионах Украины.

«Реформа куда-то исчезла»

16 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «полностью уничтожить позорные моменты бусификации» — так в стране называют принудительную мобилизацию, при которой военкомы и полицейские задерживают мужчин призывного возраста прямо на улицах и насильно увозят их в микроавтобусах, так называемых «бусиках». При этом глава государства отметил: «очень сложно найти механизм, чтобы это было с уважением» к людям.

Сообщения о подготовке реформы мобилизации на Украине появляются с начала года. Еще в конце марта в минобороны страны заявили, что у властей «есть четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед» и пообещали предложить решение проблемы «на основе комплексного аудита». В свою очередь глава офиса президента Кирилл Буданов заявлял, что во время вооруженного конфликта с Россией изменить ситуацию кардинально не получится, так как «армии нужен человеческий капитал» и «если люди не идут — их придется мобилизовать».

В мае на тот момент министр обороны Украины Михаил Федоров провел для депутатов Рады презентацию реформы мобилизации. По данным «Страны.ua», на встрече обсуждались «изменение подходов к мобилизации и вербовке, переход от принуждения к мотивации, цифровизация реестров и процессов, поддержка украинских производителей оружия и боеприпасов, государственные закупки, международная помощь, усиление ПВО и более справедливые условия службы для военных». Однако депутаты посчитали, что министр выступал «без понимания ситуации и без желания что-то реально решить». Так, глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что министр обещал бороться с бусификацией, но не представил конкретных предложений.

«Есть ли реформа ТЦК, нет ли реформы ТЦК — это науке неизвестно. Но презентация точно была. И фуршет был. И даже реформатор был. А вот реформы не было, она куда-то исчезла. Но она обещала вернуться. В следующий раз», – написал Гетманцев в соцсетях после презентации.

В июле Федорова сняли с должности министра обороны — в числе причин СМИ называли провал реформы ТЦК и конфликт с главкомом ВСУ Александром Сырским. Теперь задача борьбы с бусификацией стоит перед новым главом Минобороны, заявил Зеленский. Временно исполняющим обязанности министра назначен бывший врио главы Службы безопасности Украины Евгений Хмара.