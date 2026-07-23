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Автомобили

Россиянка украла самокат, чтобы сделать подарок внучке

В Еврейской автономии женщина украла самокат ради подарка внучке
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В полицию обратилась жительница п. Смидович Еврейской автономной области с заявлением о хищении самоката ее дочери. Полицейские выяснили, что средство передвижения было оставлено без присмотра у входа в магазин, уточняет Управление МВД России по Еврейской автономной области.

Участковый уполномоченный полиции обнаружила похищенный самокат в квартире 55-летней жительницы поселка. Женщина призналась, что похитила двухколесный транспорт для своей внучки. По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Уточняется, что женщина была ранее судима по аналогичной статье.

До этого россиянин отсудил 14 млн рублей за бракованный Chery.

Житель Владимира обратился в суд с иском к АО «Чери Автомобили Рус». По мнению истца, у ранее приобретеннего им автомобиля в процессе эксплуатации были обнаружены множественные неисправности и недостатки.

Суд встал на сторону потребителя, взыскав в его пользу стоимость автомобиля, неустойку и штраф. Общая сумма превысила 14 млн рублей.

Ранее женщина задавила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше.

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