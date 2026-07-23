Видео: женщина задавила мотоциклиста, посмотрела на него и поехала дальше

В Нижегородской области на видео попало, как женщина сбила мотоциклиста и уехала

В городе Сарове Нижегородской области водительница сбила мотоциклиста и скрылась с места ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «ДТП Нижний Новгород новости».

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как кроссовер Haval M6 выезжает с второстепенной дороги. Он не уступает движущемуся по главной мотоциклу Honda. Мотоцикл врезается в передний бампер автомобиля и падает. Водитель отлетает в сторону. При этом женщина за рулем автомобиля смотрит в сторону пострадавшего, переезжает разбросанные по дороге детали и скрывается с места с ДТП.

По данным источника, авария произошла вечером 20 июля 2026 года. В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла.

До этого в Челябинске произошло серьезное ДТП с переворачиванием машины, после которого водительница осталась невредимой. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как женщина после кульбита вышла из машины и пошла.

Ранее сообщалось о ДТП в Нижегородской области: легковушка подбросила автомобиль с беременной женщиной.